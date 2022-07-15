Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В бундестаге заявили о «идеологической слепоте» правительства Шольца

Депутат бундестага Котре заявил о «идеологической слепоте» правительства Олафа Шольца

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца некомпетентно и страдает от «идеологической слепоты». Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По словам политика, доказательством «слепоты» властей является поддержка санкций, которые вредят Германии больше, чем России. «Поэтому он [Шольц] так легко не уйдет в отставку», — отметил Котре.

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц рискует лишиться своей должности из-за энергетического кризиса в стране. В статье The Telegraph утверждается, что две трети немецких избирателей критикуют власти в неспособности обеспечить энергетическую безопасность страны.

Однако старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Александр Камкин заявил в беседе с «Лентой.ру», что отставка Шольца может произойти только в экстренной ситуации. Специалист пояснил, что практически все политические силы в Германии, кроме «Альтернативы для Германии», поддерживают усиление санкционного давления на Россию, и такого недовольства, которое бы вынудило Шольца уйти с поста, пока среди фракций в бундестаге не наблюдается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
В Ростовской области расстреляли семью из пяти человек
Власти Бельгии захотели продлить работу закрывающейся АЭС до конца зимы
США призвали Россию сесть за стол переговоров с Украиной
Москвич выставил на продажу «счастливый» клевер за миллионы рублей
Выступающий в кулачных боях спортсмен раскрыл траты на восстановление
Стало известно об организованных ВСУ допросах одесситов о связях с Россией
Байден рассказал о переговорах по нефти с Саудовской Аравией
В бундестаге заявили о выгоде «зеленых» от конфликта на Украине
Байден отказался извиняться за угрозы превратить Саудовскую Аравию в «изгоя»
В бундестаге заявили о «идеологической слепоте» правительства Шольца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.