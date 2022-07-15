В бундестаге заявили о «идеологической слепоте» правительства Шольца

Депутат бундестага Котре заявил о «идеологической слепоте» правительства Олафа Шольца

Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца некомпетентно и страдает от «идеологической слепоты». Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По словам политика, доказательством «слепоты» властей является поддержка санкций, которые вредят Германии больше, чем России. «Поэтому он [Шольц] так легко не уйдет в отставку», — отметил Котре.

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц рискует лишиться своей должности из-за энергетического кризиса в стране. В статье The Telegraph утверждается, что две трети немецких избирателей критикуют власти в неспособности обеспечить энергетическую безопасность страны.

Однако старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Александр Камкин заявил в беседе с «Лентой.ру», что отставка Шольца может произойти только в экстренной ситуации. Специалист пояснил, что практически все политические силы в Германии, кроме «Альтернативы для Германии», поддерживают усиление санкционного давления на Россию, и такого недовольства, которое бы вынудило Шольца уйти с поста, пока среди фракций в бундестаге не наблюдается.