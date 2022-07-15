Оценены шансы возвращения Меркель в политику при отставке Шольца

Политолог Камкин исключил возвращение Меркель на пост канцлера ФРГ при отставке Шольца

Отставка канцлера Германии Олафа Шольца может произойти только в экстренной ситуации. Так в беседе с «Лентой.ру» вероятность смены власти в ФРГ оценил старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Камкин. Он также высказался о шансах возвращения экс-канцлера страны Ангелы Меркель.

Энергетический кризис

На рейтинг Олафа Шольца негативно влияет ситуация в энергетической сфере, утверждает Александр Камкин. Ограничения на экспорт российского угля, нефти, проблемы с прокачкой газа приводят к росту цен на энергоносители. Это влечет за собой и увеличение стоимости продовольствия и промышленных товаров.

Люди ощущают это на своем кошельке, поэтому растет недовольство правящей коалицией Александр Камкин политолог

«Проблема в том, что почти все политические партии Германии за исключением "Альтернативы для Германии" (АдГ) и "Левых" выступают за усиление антироссийского давления. Можно говорить о том, что ближайшие осень и зима покажут реальный эффект от антироссийских санкций, будут ли вводить чрезвычайное положение. Уход Шольца будет либо его добровольным решением, либо в результате импичмента. Пока что такого недовольства среди фракций в бундестаге не наблюдается. Можно предположить, что правящая коалиция дотянет до следующих выборов», — сказал политолог.

Возвращение Ангелы Меркель

После ухода с поста канцлера Германии Ангела Меркель не планировала возвращаться в политику. Для нее это было своевременным, считает Александр Камкин. В случае серьезного политического кризиса она вряд ли вернется на правящий пост, полагает политолог.

«Лично Ангела Меркель вряд ли вернется. Думаю, у нее хватит ума не дергаться в нынешнюю авантюру. Она сидит у себя на даче, разводит кроликов и думает, как же вовремя она ушла из политики. Но ее преемники, безусловно, вернутся во власть. Рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) медленно растет на фоне недовольства энергетическим кризисом. Думаю, если не произойдет каких-то сверхъестественных событий, то на следующих выборах в бундестаг победит ХДС», — утверждает он.

Все эти месяцы Ангела Меркель старательно избегала участия в публичной политике. Более того, она отказывалась от различных постов в ООН, напоминает Камкин. Тем не менее, велика вероятность ее появления в политическом поле.

«Она взяла актерскую паузу, а нынешние события и неопределенность в Германии заставляют многих задаваться вопросом "а где же Ангела? Только с ней можем решить проблемы". Поэтому триумфальное возвращение ее в большую политику вполне ожидаем», — заключил политолог.

Газета The Telegraph опубликовала материал, в котором автор допустил, что канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность в связи с энергетическим кризисом в стране. По мнению журналиста, две трети избирателей осуждают политика за его неспособность обеспечить энергетическую безопасность страны