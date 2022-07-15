В Британии предрекли отставку Шольца в случае отказа капитуляции перед Путиным

Telegraph заявила, что Шольц может уйти с должности из-за энергетического кризиса в ФРГ

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рискует лишиться своей должности из-за энергетического кризиса в стране. Такое мнение выразил журналист Дэниел Джонсон в статье для газеты The Telegraph.

Он обратил внимание на то, что ФРГ в данный момент переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов. При этом журналист отметил, что в данном вопросе Берлин полностью зависит от Москвы.

Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России Дэниел Джонсон британский журналист

В связи с этим Джонсон заявил, что если Шольц не капитулирует перед президентом России Владимиром Путиным, его ожидает отставка.

Немцы недовольны политикой правительства

В статье журналист также отметил, что две трети избирателей осуждают Шольца за его неспособность обеспечить энергетическую безопасность страны. Он подчеркнул, что «даже обычно послушная пресса» не в состоянии больше «игнорировать вопиющее лицемерие элиты, которая проповедовала "нетто-ноль" остальной Европе, но теперь движется в противоположном направлении».

Ранее пользователи Twitter из Германии потребовали отставки федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. Таким образом они отреагировали на статью газеты Bild о том, что в стране повысят налог на выбросы углекислого газа. По мнению комментаторов, своими действиями правительство ставит под угрозу благополучие населения страны.

По данным Bild, около половины жителей Германии боятся замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок газа из России и острой инфляции в Евросоюзе. Издание отмечает, что 75 процентов респондентов назвали повышение цен тяжелым или очень тяжелым потрясением. Кроме того, половина опрошенных заявили об ухудшении своего экономического положения.

Европейские политики уходят в отставку. И не только они

В конце июня парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству премьер-министра страны Кирилла Петкова. 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул свою должность из-за скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Джонсон будет исполнять обязанности главы правительства до избрания нового лидера партии.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил о желании подать в отставку в связи с развалом правящей коалиции. Однако президент Италии Серджо Матарелла отказался принять отставку Драги и попросил его обратиться к парламенту с оценкой ситуации после распада коалиции. В тот же день об отставке сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Кроме того, 15 июля стало известно, что сбежавший из страны президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально ушел в отставку. В качестве доказательства спикер парламента республики Махинда Япа Абеивардена продемонстрировал заявление, подписанное Раджапаксой.

По мнению председателя Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого, Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Политолог отметил, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики, которые ведут «отчаянную» политику, пытаясь продемонстрировать США свою лояльность, но фактически ставя на кон свое благосостояние.

Потрясения будут в Италии, Испании, Северной Европе и прежде всего в Великобритании, где мы ждем нового премьера Андрей Быстрицкий председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»

В то же время он добавил, что ближайший и самый серьезный вызов представляют промежуточные выборы в Конгресс США этой осенью.