В России заметили подорожание каршеринга

Экономист Сигал заявил о подорожании услуг каршеринга и объяснил причины увеличения цен

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил о подорожании услуг каршеринга в России. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил рост стоимости краткосрочной аренды автомобилей.

Каршеринг, как и всякий автомобильный бизнес, привязан к тенденциям в рынке автозапчастей и комплектующих, подчеркнул Сигал. Он отметил, что автопарки крупнейших в России игроков укомплектованы разнообразными марками и моделями автомобилей различных классов, в том числе и люкс, и грузовыми машинами.

«Для такого бизнеса крупнооптовая закупка и складирование запчастей и расходников — естественная часть работы. Складских запасов запчастей, купленных до конца зимы, хватило примерно на полгода, а нынешняя стоимость закупок скорректирована с учетом рынка. Разумеется, это влияет на стоимость услуг каршеринга, поскольку в нее закладываются все расходы, связанные с содержанием автомобилей в надлежащем состоянии», — поделился первый вице-премьер «Опоры России».

Китайский автопром

«Приход китайского автопрома в каршеринг — это вопрос не только времени, но и возможностей. Потребители уже сейчас готовы ездить на автомобилях китайского производства, поскольку доверие к ним за последние годы существенно повысилось», — заявил Сигал.

Однако особенности и тонкости ремонта китайской техники еще не до конца известны отечественным автомеханикам, добавил он. «Сейчас игроки рынка активно изучают особенности поведения китайского автопрома при условиях плотной эксплуатации, слабые и сильные места конкретных моделей, а также среднюю стоимость содержания их в автопарке», — резюмировал специалист.

8 июля стало известно, что компания «Делимобиль» планирует разместить биржевые облигации объемом три миллиарда рублей. Предполагается, что срок обращения бумаг составит три года.

Компания планирует серьезные инвестиции сразу в три направления. В первую очередь в «Делимобиле» собираются обновить и увеличить автопарк. Сегодня у него самый большой парк автомобилей среди каршеринговых компаний — 20 тысяч машин. В планах — ежегодное обновление парка автомобилей, которые в том числе пойдут для развития сервиса в регионах.

Второе направление — расширение регионального присутствия. Это стратегия, которой «Делимобиль» придерживался с первого дня создания компании. Сегодня сервис работает уже в десяти городах и обеспечивает самое широкое географическое покрытие.

Также компания планирует и дальше развивать технологии и инвестировать в операционную инфраструктуру — собственные станции технического обслуживания.