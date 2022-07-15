Терапевт предупредила россиян об опасности влажного кашля

Терапевт Любавина предупредила, что влажным кашлем сопровождаются туберкулез и отек легких

Влажный кашель, который сопровождается выделением большого количества мокроты и долго не проходит, может быть признаком развития опасных патологий, предупредила врач-терапевт Ольга Любавина. В беседе с изданием «Доктор Питер» она напомнила россиянам, в каких случаях стоит незамедлительно пройти обследование.

Медик объяснила, что затяжной влажный кашель является одним из характерных симптомов инфильтративного туберкулеза. Любавина посоветовала не тянуть с обследованием при подозрении на туберкулез, если кашель долго не проходит, так как при появлении в мокроте сгустков крови возрастает риск развития обширного легочного кровотечения.

Еще одна смертельно опасная патология, которая сопровождается нарастающим влажным кашлем, — острая легочная недостаточность. Терапевт отметила, что отек легких может развиться молниеносно и привести к смерти: из-за того, что легочная ткань заполняется жидкостью, человек просто не может дышать. Еще одна опасность этой патологии — осложнение уже имеющихся хронических заболеваний, включая неврологические и сердечно-сосудистые, добавила Любавина.

В заключение медик напомнила, что затяжной кашель может быть симптомом таких опасных заболеваний, как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).

Ранее врач-гинеколог Илона Довгаль рассказала о потенциальных рисках, которыми могут сопровождаться перелет и отдых на море во время беременности. Медик категорически запретила женщинам в положении летать на море при диагностированном предлежании плаценты любой степени. В остальных случаях возможность любых путешествий на самолете возможна, если акушер-гинеколог, который ведет беременность, не находит противопоказаний.