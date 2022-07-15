В России выявили максимальное с 28 мая число случаев COVID-19

Оперштаб сообщил о выявлении 4457 случаев коронавируса за сутки, это максимум с 28 мая

В России за последние сутки выявили 4457 случаев заражения коронавирусом — это максимальное число заражений с 28 мая. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 480 934. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4238.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (860), Московской области (417) и в Петербурге (329). Меньше всего — в Туве (1 случай), в Ненецком автономном округе, Дагестане (по 2 случая), а также в Магаданской области (3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1266. За этот же период 2929 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 903 447.

За сутки умерли 40 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 794 человека.