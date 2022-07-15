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Додон назвал последствия для Молдавии в случае вступления в Евросоюз

Додон предрек Молдавии хаос и распад в случае вступления в Евросоюз
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В случае вступления в Евросоюз (ЕС) Молдавию ждет хаос и распад, заявил бывший глава государства Игорь Додон. Страна может выжить только если будет иметь хорошие отношения со всеми, в первую очередь с Россией, приводит его комментарий РИА Новости.

По словам экс-президента, в случае евроинтеграции от Молдавии впоследствии отсоединятся Приднестровье и Гагаузская автономия. «У нас будет полный хаос и дестабилизиция всей страны, мы потеряем часть своих территорий», — подчеркнул Додон.

Ранее Додон назвал неизбежными массовые антиправительственные протесты уже осенью текущего года из-за накопившихся экономических и социальных проблем. Он подчеркнул, что руководству страны не стоит рассчитывать на помощь европейских стран для их разрешения.

23 июня на саммите в Брюсселе главы государств и правительств Европейского союза одобрили предоставление статуса кандидатов на вступление в организацию Украине и Молдавии.

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Варвара Кошечкина
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