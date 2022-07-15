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Додон предсказал дату досрочных выборов в Молдавии

Экс-президент Молдавии Додон предсказал досрочные выборы в стране весной 2023 года

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Экс-президент Молдавии Игорь Додон предсказал дату досрочных выборов в стране и заявил, что все депутаты в стране выступят против правящей партии «Действие и солидарность», передает РИА Новости.

По его словам, несмотря на идеологические различия, в ближайшее время левые, правые и центристы объединятся против партии президента страны Майи Санду. «Это реально с учетом того, что будет происходить в нашей стране и в нашем регионе — европейцам будет ни до Майи Санду, Байдену [президент США] не будет дела до Молдавии, чтобы давать нам деньги», — объяснил Додон.

Бывший глава государства также заявил, что недовольство властью в связи с энергетическим кризисом и инфляцией приведет к досрочным выборам. Он предсказал дату парламентских выборов вместе с президентскими, которые, по его мнению, могут состояться зимой или весной 2023 года.

Ранее лидер Молдавии призвала граждан готовиться к тяжелой зиме и утеплять дома. Она допустила, что из-за напряженной внешнеполитической ситуации Россия может «отключить всех» от поставок энергоносителей, в связи с этим она призвала граждан позаботиться о теплоизоляции своих жилищ.

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Анастасия Заикина
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