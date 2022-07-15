США поставят Эстонии HIMARS на полмиллиарда долларов

Пентагон заявил, что Госдеп США одобрил сделку по продаже Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн.

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Эстонии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на 500 миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление Пентагона по оборонному взаимодействию.

«Государственный департамент утвердил возможную продажу Эстонии артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования с ориентировочной стоимостью до 500 миллионов долларов», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что всего Эстония запросила до 6 РСЗО HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты.

Теперь информацию о возможной продаже рассмотрит Конгресс. В Пентагоне подчеркнули, что «продажа этого оборудования не изменит основного военного баланса в регионе».

Ранее солдат НАТО заподозрили в стрельбе из западного оружия на Украине. По информации издания «Украина.ру», переданными США Украине реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS управляют военнослужащие из США и Великобритании, а украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов.