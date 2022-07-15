Россиянина отправили в СИЗО по делу о фейках об армии

В Вологодской области 61-летнего мужчину отправили в СИЗО по делу о фейках об армии

В Вологодской области суд отправил в СИЗО 61-летнего местного жителя, обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных Сил (ВС) России. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина с марта по июнь 2022 года публиковал на своей странице в интернете записи с ложной информацией о действиях российской армии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 207.3 («Распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенном с использованием служебного положения») УК РФ.

13 июля Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина, подозреваемого в распространении фейков про российскую армию.

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