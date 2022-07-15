Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина отправили в СИЗО по делу о фейках об армии

В Вологодской области 61-летнего мужчину отправили в СИЗО по делу о фейках об армии

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Вологодской области суд отправил в СИЗО 61-летнего местного жителя, обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных Сил (ВС) России. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина с марта по июнь 2022 года публиковал на своей странице в интернете записи с ложной информацией о действиях российской армии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 207.3 («Распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенном с использованием служебного положения») УК РФ.

13 июля Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина, подозреваемого в распространении фейков про российскую армию.

Мировая история санкций


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Рогозин покинул «Роскосмос»
Россиянам раскроют секреты счастья в «турбулентные времена»
Полуголая Ольга Бузова призналась в желании быть любимой
Лепсу присвоили звание Народного артиста России
Звезда фильма «Безумно богатые азиаты» рассказала о попытке покончить с собой
С поднявшей цены на бензин для иностранцев Венгрией решили разобраться
Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Названы объемы потерь урожая у запорожских фермеров из-за обстрелов
Евросоюз израсходовал припасенные для Украины деньги за 5 месяцев вместо 7 лет
В США предрекли неожиданную победу России после визита Байдена в Эр-Рияд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.