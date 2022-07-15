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В Краснодаре открылась посвященная рыбам выставка

В Краснодаре открылась выставка «Большой улов», посвященная рыбам

Фото: Ольга Осипенко / «Юга.ру»

В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына 15 июля открылась выставка «Большой улов», посвященная рыбам. Об этом сообщили в пресс-службе музея, передает «Юга.ру».

На выставке представлены археологические находки, таксидермические скульптуры, рыболовецкие снасти, посуда, этикетки с продукции консервных комбинатов и многое другое.

С помощью экспозиции можно проследить историю рыбалки на Кубани с древних времен до наших дней.

Помимо рыболовецких снастей посетители познакомятся с правильной сервировкой рыбных блюд и предназначением каждого столового прибора.

Выставка «Большой улов» будет работать до 15 декабря.

Ранее сообщалось, что в Иркутске в усадьбе Сукачева с 21 июня по 31 июля будет проходить художественная выставка «Исчезающая красота России». Экспозиция организована совместно с Ботаническим садом ИГУ в рамках федерального научно-образовательного фестиваля «Правдивая экология». На выставке будут представлены редкие виды растений и животных, многие из которых внесены в Красные книги, а также информация о гармоничном сосуществовании человека и природы.

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Сергей Истомин
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