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Частным домам в России предрекли подорожание

«РИА Новости»: частные дома в России могут подорожать на 30 процентов из-за ГОСТа

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Россиян предупредили о подорожании частных домов, которое может произойти после ввода ГОСТа для строительства. Эксперты предрекают, что цены на такую недвижимость поднимутся на 30 процентов, сообщает «РИА Новости».

Учредитель клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов отметил, что закон в большей степени коснется массового строительства, однако обсуждать его с профессиональным обществом не будут. Из-за этого в будущем проекты могут стать однообразными, при том что в настоящее время загородное жилье зачастую характеризуется индивидуальностью.

«Еще одним негативным эффектом может стать увеличение цен. В случае избытка требований они вырастут минимум на 20-30 процентов», — добавил Лукинов. Он заявил, что считает введение ГОСТа нежизнеспособным проектом, который отвергнут как участники рынка, так и потребители.

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По словам коммерческого директора MOZAIK development Аллы Ковалевой, сложности могут возникнуть и с импортным оборудованием, которому потребуется адаптация — в условиях ограниченного взаимодействия с иностранными партнерами осуществить ее будет непросто. Нововведения также отразятся на непрофильных компаниях, вынудив их уйти с рынка или улучшить качество работы. Из плюсов стандартизации строительства Ковалева отметила способность законопроекта повысить спрос на частные дома и упростить оценку таких объектов для выдачи ипотеки.

О подготовке проекта стандарта для проектирования индивидуального жилья и общественных территорий малоэтажных поселков сообщалось 15 июля. В ГОСТе закрепят понятия в сфере частных домов, включая «домокомплект», «индустриальное ИЖС» и «степень заводской готовности домокомплекта». Документ направят на рассмотрение в правительство.

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