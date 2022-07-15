Школьницу удалили из списка абитуриентов МГУ из-за «Госуслуг»

Школьницу с 368 баллами ЕГЭ удалили из списка абитуриентов МГУ из-за сбоя на «Госулугах»

Школьницу, которая успешно сдала Единый государственный экзамен (на 368 баллов из 400 возможных), удалили из списков абитуриентов Московского государственного университета имени Ломоносова из-за сбоя в работе портала «Госуслуги». Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По данным издания, девочка планировала поступить в вуз на юридический факультет. Мать школьницы пояснила, что заявления подаются через «Госуслуги», но слишком долго обрабатываются.

В этой ситуации девочка через одноклассников выяснила, что заявление можно подать через веб-анкету. В этом году в МГУ прием велся до 10 июля. В тот же день школьницу внесли в список абитуриентов.

Однако согласно действующим правилам, девочка должна отозвать свое заявление с портала «Госуслуги». Она выполнила все условия, но на сервисе отозвали ее обращение лишь спустя пару дней.

Семья выпускницы забила тревогу, когда им не пришло приглашение на вступительный экзамен. Девочка решила проверить себя в списке абитуриентов, и оказалось, что ее там нет.

По словам представителей различных ведомств, вернуть школьницу в список абитуриентов невозможно.

Ранее в Курской области школьника оштрафовали на три тысячи рублей за попытку списать на ЕГЭ. Инцидент произошел 6 июня на ЕГЭ по физике. Подросток использовал шпаргалку, чтобы списать правильные ответы, однако его действия зафиксировала система видеонаблюдения. В результате школьника удалили из аудитории, по факту чего был составлен соответствующий акт.