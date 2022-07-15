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Брянский губернатор прокомментировал информацию о взрывном устройстве на станции

Богомаз: информация о взрывном устройстве на станции Песчаники-Унеча не подтвердилась

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, комментируя информацию о возможном взрывном устройстве на железнодорожной станции Песчаники-Унеча, сообщил, что она не подтвердилась, движение полностью восстановлено. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В ходе проверки информация о взрывном устройстве на участке 142 километр железной дороги, в районе станции Песчаники-Унеча, не подтвердилась. В настоящий момент движение полностью восстановлено», — написал Богомаз. Он подчеркнул, что подразделения безопасности железной дороги работают в усиленном режиме.

Ранее в пятницу, 15 июля, Александр Богомаз сообщил об обнаружении на 142 километре железной дороги, в районе станции Песчаники-Унеча, на мосту предмета, похожего на взрывное устройство. На станции было остановлено движение локомотива и двух пассажирских составов, на место вызвали экстренные службы.

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Марина Совина
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