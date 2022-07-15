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Перечислены простые способы выглядеть стильно в жару

Модные редакторы Эванс и Ачемпонг посоветовали носить велосипедки под платья в жару

Фото: @styledbynana

Модные редакторы Трэйси Ли Сэйер, Джесс Эванс и Нана Ачемпонг перечислили простые способы выглядеть стильно и элегантно в жаркую погоду. Соответствующие рекомендации приводят журналисты The Sun.

Согласно материалу, короткие юбки, а также модели длиной чуть выше колен следует сочетать с майками или рубашками, заправленными за пояс или завязанными на талии. Модные редакторы также посоветовали приобрести белую сорочку из льна. Утверждается, что в ней будет комфортно переносить высокие температуры. Кроме того, упомянутая вещь удачно смотрится в комплекте с любыми джинсами, платьями и купальниками.

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Эксперты рекомендуют женщинам с пышными формами носить тонкие велосипедки под платья длины миди и макси. Данный лайфхак поможет избавиться от натирания на внутренних поверхностях бедер.

Отмечается, что мужские вещи также стали трендом среди женщин. По этой причине стоит присмотреться к шортам-боксерам на резинке и хлопковым рубашкам бойфренда.

Ранее в июле женские шорты, напоминающие мужские трусы-боксеры, были названы модным трендом лета 2022 года. Данный предмет гардероба отличают свободный силуэт, короткая длина, комфортный пояс-резинка и гульфик. Утверждается, что вещь обрела популярность у знаменитостей, в числе которых модели Кендалл Дженнер, Белла Хадид и Эмили Ратаковски.

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Полина Гераскина
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