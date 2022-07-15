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Польский производитель овощных смесей Hortex ушел из России

Производитель овощных смесей Hortex продал бизнес в России поставщику рыбы «Агама»

Фото: unsplash

Польский производитель замороженных овощей, фруктов и смесей Hortex продал российский бизнес поставщику рыбы «Агама». На соответствующую запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) обратил внимание «Коммерсантъ». По словам экспертов, преемник Hortex сможет выпускать продукцию под его брендом до конца года.

Запись о заключенной сделке появилась в реестре 11 июля. Информацию подтвердил источник газеты на рынке. Hortex производил продукты на двух партнерских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии. Покупатель бизнеса компании «Агама» поставляет рыбу и морепродукты под брендами Agama, «Бухта изобилия».

Управляющий директор «Ягоды Карелии» Александр Самохвалов предположил, что бренд Hortex останется в России до конца 2022 года, до окончания действующих контрактов с торговыми сетями, а также с учетом сезонности производства. В 2023 году «Агаме» придется выпускать овощную и ягодную продукцию под собственным товарным знаком или создать новый бренд.

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Софья Ермакова
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