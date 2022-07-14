Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стал известен преемник Valio на российском рынке

Финская Valio назвала своим преемником на российском рынке Viola

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Финская компания Valio назвала преемника бренда на российском рынке, им станет Viola, сообщает ТАСС. Под маркой объединят молочную продукцию: йогурты, сливки, сметану и творог. Кроме того, также продолжится производство одноименной линейки плавленых сыров.

Ребрендинг связан со сменой собственника ООО «Валио», которым в конце апреля стала ГК «Велком». До этого концерн принадлежал финским собственникам. Бренд Viola выбрали, поскольку он на протяжении многих лет остается одним из лидеров рынка России в категории плавленых сыров, пояснили в компании. Узнаваемость Viola в России превышает 87 процентов.

О том, что Valio планирует сделку с «Велкомом», стало известно в конце апреля. Тогда финская компания сообщила, что российское предприятие получит завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в населенном пункте Ершово Одинцовского района Московской области, а также права на бренд Viola.

В «Велком» говорили, что сохранят на российском рынке продукты под брендом Viola. В компании уточнили также, что считают приобретение российских активов финского концерна оптимальным решением для задачи по диверсификации собственного бизнеса на рынке продуктов питания.

Мировая история санкций


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Евросоюзе задумались над снятием санкций с ряда россиян
Дмитрий Харатьян назвал отличительное качество москвичей
Ericsson подсчитал потери после ухода из России
Вероятность отправки войск из европейской страны на Украину оценили
Стало известно о нежелании «Баварии» продавать Левандовски «Барселоне»
В Сингапуре назвали цель приезда беглого президента Шри-Ланки
Путин признал ветеранами гражданских участников спецоперации
Граймс рассталась с информатором WikiLeaks
Россиянку поместили в СИЗО за организацию детской порностудии
Унесенный в открытое море турист выжил благодаря детской игрушке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.