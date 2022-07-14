Стал известен преемник Valio на российском рынке

Финская Valio назвала своим преемником на российском рынке Viola

Финская компания Valio назвала преемника бренда на российском рынке, им станет Viola, сообщает ТАСС. Под маркой объединят молочную продукцию: йогурты, сливки, сметану и творог. Кроме того, также продолжится производство одноименной линейки плавленых сыров.

Ребрендинг связан со сменой собственника ООО «Валио», которым в конце апреля стала ГК «Велком». До этого концерн принадлежал финским собственникам. Бренд Viola выбрали, поскольку он на протяжении многих лет остается одним из лидеров рынка России в категории плавленых сыров, пояснили в компании. Узнаваемость Viola в России превышает 87 процентов.

О том, что Valio планирует сделку с «Велкомом», стало известно в конце апреля. Тогда финская компания сообщила, что российское предприятие получит завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в населенном пункте Ершово Одинцовского района Московской области, а также права на бренд Viola.

В «Велком» говорили, что сохранят на российском рынке продукты под брендом Viola. В компании уточнили также, что считают приобретение российских активов финского концерна оптимальным решением для задачи по диверсификации собственного бизнеса на рынке продуктов питания.

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