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В Москве осквернили могилу полковника КГБ надписью «Иуда»

На Кунцевском кладбище Москвы осквернили могилу полковника КГБ Кулака надписью «Иуда»
Алексей Кулак

Алексей Кулак. Фото: Public Domain / Wikimedia

На Кунцевском кладбище в Москве осквернили могилу советского контрразведчика, завербованного ФБР. Об этом пишет MK.RU.

По информации издания, речь идет о могиле полковника КГБ Алексея Кулака, скончавшегося в 1984 году от опухоли мозга. Охранники обнаружили на надгробии надпись «Иуда», а также поврежденную гравировку «Герой Советского Союза». Кроме того, возле портрета появилась приписка: «Указом ВС СССР от 1990 года лишен воинского звания и наград (посмертно) за шпионаж в пользу США с 1962 года».

Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников.

Кулак занимался сбором информации об американских научно-технических разработках, был известен под псевдонимом Федора. Впоследствии разведчик Олдрич Эймс из США заявил, что россиянин был двойным агентом и работал на западные спецслужбы с 1962 по 1970 годы.

В 2018 году на острове Йе нападению вандалов подверглась могила французского маршала Анри-Филиппа Петена, сотрудничавшего с нацистами в годы Второй мировой войны. На ней черной краской было написано: «За моего отца», а деревянный крест был сломан.

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Варвара Кошечкина
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