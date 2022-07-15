Стало известно содержание подозрительной посылки в посольство России в Бразилии

CNN Brsil: в поступившей в посольство России в Бразилии посылке находилась каска

Бразильская полиция установила содержимое подозрительной посылки, которую ранее доставили в посольство России в Бразилиа. Об этом стало известно телеканалу CNN Brasil.

Как рассказал комиссар полиции Маурисиу Иакозилли, внутри пакета находилась защитная каска с налобным фонариком. Посылку доставили около 10 утра по местному времени. На место прибыли полицейские и пожарные.

Ранее сообщалось, что посылку с неясным содержимым, которая была обезврежена путем управляемого подрыва. Работа дипмиссии РФ продолжается в обычном режиме.