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Стало известно содержание подозрительной посылки в посольство России в Бразилии

CNN Brsil: в поступившей в посольство России в Бразилии посылке находилась каска

Фото: Adriano Machado / Reuters

Бразильская полиция установила содержимое подозрительной посылки, которую ранее доставили в посольство России в Бразилиа. Об этом стало известно телеканалу CNN Brasil.

Как рассказал комиссар полиции Маурисиу Иакозилли, внутри пакета находилась защитная каска с налобным фонариком. Посылку доставили около 10 утра по местному времени. На место прибыли полицейские и пожарные.

Ранее сообщалось, что посылку с неясным содержимым, которая была обезврежена путем управляемого подрыва. Работа дипмиссии РФ продолжается в обычном режиме.

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Марина Совина
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