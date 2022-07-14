Техники подорвали посылку с неизвестным предметом, полученную посольством РФ в Бразилии

Посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом. Об этом сообщил источник в российской дипмиссии, передает РИА Новости.

«В посольство пришла посылка с неясным содержимым, на вызов приехала полиция и пожарные», — сообщили в посольстве. Там добавили, что взрывотехники подорвали посылку, и на данный момент ее содержимое изучает полиция. Работа дипмиссии продолжается в обычном режиме.

В июне на адрес посольства Франции в Москве из Крыма пришла посылка от имени итальянского продюсера Пьетро Нотарианни, скончавшегося в 2006 году. Внутри нее находились кости, бахилы и письмо на французском языке.