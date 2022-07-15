Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Самоорганизующиеся лазеры сымитировали живые организмы

Nature Physics: созданы имитирующие живые организмы лазерные устройства из микрочастиц

Изображение: Imperial College London

Ученые Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона продемонстрировали прототип спонтанно самоорганизующегося лазерного устройства, которое может реконфигурироваться при изменении внешних условий. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Physics, можно использовать для создания интеллектуальных фотонных материалов, имитирующих свойства живых организмов. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

В ходе эксперимента ученые создали самособирающиеся лазеры из микрочастиц, диспергированных в жидкости. Такая коллоидная система служит лазерной средой, способной усиливать свет, создавая узконаправленный поток когерентного излучения. Эта среда состояла из так называемых частиц Януса, которые с одной стороны покрыты поглощающим свет материалом, и микрочастиц. Усиление света, создаваемое коллоидной системой, можно было регулировать, изменяя интенсивность внешнего лазера, который нагревает частицы Януса и способствует скапливанию микрочастиц вокруг них.

По словам физика Риккардо Сапиенца (Riccardo Sapienza), одного из авторов работы, кластеры лазерной системы могут реконфигурироваться и взаимодействовать с другими кластерами, что позволит в будущем постоянно развивающейся взаимосвязи между структурой и функциональностью, типичной для живых материалов. Создание лазеров со свойствами живых существ позволит разрабатывать в будущем надежные, автономные и долговечные устройства для сенсорных приложений, новых источников света и интеллектуальных дисплеев вроде электронной бумаги.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В России задумали создать свой эталонный сорт нефти
В сети поспорили из-за отошедшей по нужде няни
Мать стрелявшего в Абэ передала свыше 720 тысяч долларов религиозной организации
Мужчина нашел записку на парковке и вызвал споры в сети
Самоорганизующиеся лазеры сымитировали живые организмы
Россию сочли ответственной за проблемы мировой экономики
Академик РАН рассказал о первом в истории конфликте Госдумы и Совфеда в России
В США назвали позорной помощь Украине вместо спасения американцев
В США продадут дом Мухаммеда Али
На российский рынок вышли производители ноутбуков из Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.