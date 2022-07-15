Самоорганизующиеся лазеры сымитировали живые организмы

Nature Physics: созданы имитирующие живые организмы лазерные устройства из микрочастиц

Ученые Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона продемонстрировали прототип спонтанно самоорганизующегося лазерного устройства, которое может реконфигурироваться при изменении внешних условий. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Physics, можно использовать для создания интеллектуальных фотонных материалов, имитирующих свойства живых организмов. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

В ходе эксперимента ученые создали самособирающиеся лазеры из микрочастиц, диспергированных в жидкости. Такая коллоидная система служит лазерной средой, способной усиливать свет, создавая узконаправленный поток когерентного излучения. Эта среда состояла из так называемых частиц Януса, которые с одной стороны покрыты поглощающим свет материалом, и микрочастиц. Усиление света, создаваемое коллоидной системой, можно было регулировать, изменяя интенсивность внешнего лазера, который нагревает частицы Януса и способствует скапливанию микрочастиц вокруг них.

По словам физика Риккардо Сапиенца (Riccardo Sapienza), одного из авторов работы, кластеры лазерной системы могут реконфигурироваться и взаимодействовать с другими кластерами, что позволит в будущем постоянно развивающейся взаимосвязи между структурой и функциональностью, типичной для живых материалов. Создание лазеров со свойствами живых существ позволит разрабатывать в будущем надежные, автономные и долговечные устройства для сенсорных приложений, новых источников света и интеллектуальных дисплеев вроде электронной бумаги.