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В ФРГ призвали к немедленному прекращению санкций и запуску «Северного потока-2»

Депутат бундестага Котре призвал к прекращению санкций и запуску «Северного потока-2»

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Правительство ФРГ должно ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» для преодоления энергетического кризиса. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Правительство Германии должно наконец согласиться с нашими требованиями продлить сроки эксплуатации атомных электростанций и сделать все возможное, чтобы как можно скорее ввести в эксплуатацию "Северный поток-2"», — заявил политик. По его словам, запуск проекта стал бы важным «коммуникативным мостом» между Россией и Германией.

Котре также призвал к незамедлительному прекращению санкций против России, подчеркнув, что они наносят больший вред Германии, чем России.

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц рискует лишиться своей должности из-за энергетического кризиса в стране. В материале The Telegraph утверждается, что из-за решения отказаться от атомной энергетики Германия попала в полную зависимость от поставок российских энергоносителей. Немецкие избиратели крайне недовольны резком скачком цен на энергоносители и винят власти в неспособности обеспечить энергетическую безопасность страны.

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Валентина Шварцман
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