МИД Великобритании вызвал российского посла из-за смерти британца в ДНР

Посол России Андрей Келин вызван в МИД Британии в связи со смертью британца Пола Ури

Российский посол Андрей Келин вызван в МИД Великобритании в связи со смертью британского наемника Пола Ури, попавшего в плен в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Отмечается, что ведомство вызвало Келина, чтобы «выразить глубокую обеспокоенность» из-за сообщений о гибели британского гражданина. Российский посол встретится с высокопоставленным сотрудником британского дипведомства Тимом Барроу, который попросит Россию прояснить статус, в котором находился Ури.

О смерти британского наемника ранее сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, мужчин имел сразу несколько хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый сахарный диабет. Медицинскую помощь ему оказывали в Донецке. Морозова отметила, что перед смертью, которая наступила 10 июля, мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за нежелания Лондона заниматься его освобождением.