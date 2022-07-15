В высокой инфляции обвинили одну группу населения

CNBC: миллениалов обвинили в высокой инфляции

Стремительный рост инфляции ставит рынки в тупик и вызывает опасение рецессии, эксперты обвиняют в высоких ценах миллениалов. Об этом пишет CNBC.

«Cлишком много людей со слишком большим количеством денег покупают слишком мало товаров», — сказал главный инвестиционный директор Smead Capital Management Билл Смит, обвиняя эту группу населения. Он рассказал, что в США насчитывается около 92 миллионов миллениалов, в основном в возрастной группе от 27 до 42 лет. Многие из них отложили покупку дома или автомобиля примерно на семь лет и, таким образом, планируют сделать это позже, чем большинство других поколений.

Согласно опросам, около 60 процентов миллениалов не приобретают жилье из-за студенческих долгов, также это поколение с самым быстрорастущим долговым бременем.

Инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума в июне из-за скачка цен на бензин и подорожания продуктов питания. Потребительские цены выросли на 8,8 процента в июне по сравнению с прошлым годом.