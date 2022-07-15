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В ДНР прокомментировали «гуманитарную деятельность» умершего наемника

В МИД ДНР удивились заявлениям Лондона о гуманитарной деятельности умершего наемника

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Донецкой народной республике удивлены заявлениям Лондона о том, что умерший пленный наемник Пол Ури занимался «гуманитарной деятельностью», заявила глава министерства иностранных дел республики Наталья Никонорова. Ее комментарий публикует РИА Новости.

«Что можно сказать, если по отношению к такой деятельности употребляют термин "гуманитарная"? Здесь, видимо, надо совсем как-то менять представление официальных властей Британии, что же на самом деле является гуманитарным. И является ли гуманитарной деятельностью наемничество, вербовка и обучение людей, которые должны убивать других людей», — сказала Никонорова.

15 июля омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти пленного британского наемника Пола Ури. По ее словам, причиной стало хроническое заболевание: в том числе, у него был инсулинозависимый сахарный диабет.

Как утверждает Морозова, перед смертью, которая наступила 10 июля, мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за нежелания Лондона заниматься его освобождением. После обнародования сообщения о гибели мужчины МИД Британии заявил о том, что начал проверять информацию.

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Алевтина Запольская
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