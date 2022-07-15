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Торговавшие наркотиками через «Алису в стране чудес» россияне получили сроки

В Новосибирске суд приговорил к 180 годам заключения 15 участников наркокартеля

Фото: Нижегородский областной суд

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор 15 участникам крупного наркокартеля, обеспечивавшего наркотиками всю Западную Сибирь через онлайн-магазин «Алиса в стране чудес». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимые получили от 7 до 15 лет лишения свободы. Общий срок всех участников группировки составил почти 180 лет.

Из материалов дела следует, что создал и руководил наркосиндикатом 35-летний Вадим Кучаев. В этот момент он сам находился в местах лишения свободы, отбывая срок за незаконный оборот наркотиков. Он давал сообщникам поручения по телефону и стационарному компьютеру. Обороты группировки составляли тысячи доз ежедневно, в результате за месяц дилеры зарабатывали 15 миллионов рублей.

Преступная деятельность наркосиндиката была пресечена сотрудниками МВД и ФСБ осенью 2018 года. Кучаев заключил сделку со следствием и был осужден на 13 лет еще в октябре 2020 года.

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Любовь Ширижик
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