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Тюремная медсестра завела роман с заключенным и лишилась работы

The Sun: медсестру отстранили от работы за пикантную переписку с заключенным

Фото: unsplash

Медсестра лишилась работы в тюрьме, расположенной в графстве Западный Йоркшир, Великобритания, из-за того, что завела роман с заключенным и вступила с ним в пикантную переписку. Об этом сообщает The Sun.

Шерил Сатклифф позволила заключенному целовать и трогать ее в мужской тюрьме в мае 2018 года. Кроме того, по данным следствия, она регулярно приходила в камеры к пациентам и закрывала дверь, чтобы иметь возможность флиртовать с ними. После того, как о поведении женщины стало известно администрации, ей вынесли предупреждение, однако оно не подействовало. Тогда ее отстранили от работы.

Через несколько недель после отстранения женщина уволилась, но начала писать одному из заключенных письма сексуального характера. «Жду не дождусь, когда смогу обнять тебя, мой непослушный маленький любовничек», — говорилось в одном из писем. Женщина даже отправляла возлюбленному свои фотографии.

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Комиссия при Совете по сестринскому и акушерскому делу постановила наказать Сатклифф по итогам трехдневных слушаний, на которые британка так и не явилась. Участники комиссии пришли к выводу, что она нарушала профессиональные границы и злоупотребила своим положением.

У Сатклифф есть 28 дней, чтобы оспорить решение комиссии. Если этого не произойдет, она будет автоматически исключена из реестра организации, и не сможет больше работать по профессии.

Ранее сообщалось, что суд приговорил тюремную медсестру из английского города Эйлсбери, графство Бакингемшир, к 15 месяцам тюрьмы с двухлетним испытательным сроком и 150 часам исправительных работ за то, что она завела роман с заключенным. Она поняла, что влюбилась, после того, как он заставил другого преступника, который оскорбил ее, отправить ей письмо с извинениями.

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Алиса Дмитриева
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