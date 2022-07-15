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США обвинили в обмане Евросоюза

Global Times: США обманывают Евросоюз, призывая его к введению новых санкций против России

Фото: Francois Lenoir / Reuters

После обострения кризиса на Украине США активно призывают Европейский союз (ЕС) вводить многочисленные санкции в отношении России, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнеры. Об обмане Вашингтона сообщила журналист Сыци Цао в своей статье для Global Times.

«Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — отмечает автор.

По словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэя Вана, ЕС уже начал задумываться, не был ли он «одурачен» Соединенными Штатами, вводя все новые и новые санкции против России.

Директор департамента Европы Китайского института международных исследований Хунцзян Цуй считает, что седьмой пакет санкций ЕС может оказаться «в значительной степени символическим», так как его члены не могут договориться по многим вопросам.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика санкций не оправдала ожиданий европейских стран и не остановила конфликт на Украине. Кроме того, они не остановили Россию, на что надеялись страны ЕС, а возымели обратный эффект — Европа буквально совершает самоубийство, подчеркнул политик.

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Марина Совина
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