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Российский депутат ответил женщине в чате фразой «не зарывайся, девочка»

Кстовский депутат Лядимов ответил местной жительнице в чате фразой «не зарывайся, девочка»

Фото: Unsplash

Депутат Кстовского муниципального района Нижегородской области Александр Лядимов угрожал и хамил в чате с жителями после того, как ему задали вопрос про спил аварийных деревьев. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, российский депутат общался с потенциальными избирателями в мессенджере Viber. Местные жители задали вопрос про спил деревьев в парке, так как несколько месяце назад Лядимов утверждал, что все будет сделано.

Однако он начал писать, чтобы женщина не лезла в его работу, и ответил ей фразой: «Не зарывайся, девочка, а то я тебя поставлю на место».

Ранее депутат регионального парламента Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с избирателями призвал россиян кланяться перед начальством. После этих слов присутствующие попросили его рассказать, что он лично на своем посту сделал для села. На это депутат ответил: «Фокусы я не показывал».

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Сергей Истомин
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