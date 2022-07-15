Врачи объяснили боль пациентки с кистой «слишком большим» пенисом ее партнера

Daily Mail: живот 25-летней женщины раздулся до огромных размеров из-за опухоли

Из-за вовремя не диагностированной кисты яичника живот 25-летней воспитательницы детского сада Ракель Родригес раздулся до огромных размеров. Ее историей заинтересовалось издание Daily Mail.

Родригес, проживающая в американском штате Миннесота, еще пять лет назад жаловалась врачам на неприятные ощущения во время секса и колющие боли в брюшной полости. Первоначально специалисты объясняли болезненные ощущения «слишком большим» пенисом ее партнера. Обследование выявило у пациентки восьмисантиметровую кисту яичника, однако новообразование сочли безвредным и решили не удалять.

К концу 2021 года опухоль существенно выросла. «Я выглядела и чувствовала себя беременной, — вспоминает молодая женщины. — У меня была одышка, я была раздута и все время хотела в туалет. Люди постоянно интересовались: "Когда роды?" А подруги говорили: "Я и не знала, что ты беременна! Что же ты не сказала?"».

В итоге ей пришлось еще раз обратиться за помощью к врачам. Повторное обследование показало, что киста выросла до 28 сантиметров в диаметре, и ее нужно срочно удалить. В июне 2022 года в ходе двухчасовой операции хирурги вырезали заполненное жидкостью новообразование весом пять килограммов, а также удалили правый яичник и фаллопиеву трубу, на которой оно располагалось. Левый яичник удалось сохранить. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.

Что стало причиной появления кисты и ее стремительного роста, врачам установить не удалось. Родригес предполагает, что ее могла спровоцировать инфекция мочевыводящих путей и сепсис, которые она перенесла в 2017 году.

Ранее акушер-гинеколог, маммолог Иван Бокин перечислил женские болезни, которые проходят после наступления менопаузы. По словам доктора, из-за гормональной перестройки женского организма могут исчезнуть доброкачественные серозные кисты яичников, эндометриоз и миома матки.