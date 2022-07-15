57-летняя модель показала тело в бикини

57-летняя модель Паулина Поризкова снялась в бикини на пляже

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала тело в бикини. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном снимке 57-летняя манекенщица позировала в полный рост на пляже, улыбаясь в камеру. Знаменитость предстала на фоне моря в купальнике розового цвета с треугольными чашечками и завязками на бедрах. Образ она дополнила часами на черном ремешке и распущенными волосами. При этом видно, что Поризкова сохранила стройную фигуру.

«Когда вы просите своего сына сфотографировать вас в бикини, а он ростом почти два метра и слишком ленив, чтобы нагнуться для лучшего ракурса», — подписала она публикацию.

Подписчики оценили фото модели, отметив, что для них она привлекательна в любом виде. «Ты прекрасна, с какой стороны ни посмотри», «На мой взгляд, ты идеальна», «Замечательное фото», — писали они в комментариях.

В июне Поризкова снялась топлес для бренда одежды Karen Millen. Известно, что данная рекламная кампания под названием Icon посвящена знаменитым супермоделям, пик популярности которых пришелся на период с 1980-х по 2000-е годы. Отмечается, что она «отдает дань уважения нестареющим женщинам, которые остаются самими собой, независимо от возраста, параметров фигуры и стиля».