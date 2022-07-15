Украина назвала пик потерь за все время спецоперации

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что пик потерь ВСУ составил 100 погибших в мае

Пик потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время специальной военной операции состоялся в мае. Об этом заявил глава Минобороны страны Алексей Резников в интервью BBC, пишет ТАСС.

По его словам, в мае количество погибших составило до 100 украинских военных. Он также назвал число раненых, которое составило 300-400 человек.

Отмечается, что глава ведомства не стал озвучивать актуальную информацию о потерях ВСУ.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни украинского солдата непосредственно на фронте в Донбассе составляет от 12 до 13 суток. Уточняется, что до пребывания на передовой солдат ВСУ проводит в среднем от одной до трех недель на сборном пункте, где его обучают.