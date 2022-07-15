Кандидат наук опроверг миф об опасности звонков по телефону в грозу

Кандидат наук Назаренко: мобильный телефон можно использовать в грозу

Мобильный телефон можно использовать в грозу, но с ограничениями, уверен заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко. Миф об опасности звонков в непогоду он опроверг в интервью Life.ru.

Ученый утверждает, что совершать звонки со смартфона в ненастье совершенно безопасно. «Напряженность электромагнитного поля у мобильного телефона очень мала, даже во время активных действий, связанных с осуществлением звонка или активностью других сервисов, она не возрастает настолько, чтобы стать одной из точек формирования трека молниевого разряда, или, как говорят, чтобы притянуть молнию», — сообщил Назаренко. Он полушутя добавил, что во время грозы гораздо опаснее поднести к голове связку из трех-четырех ключей, чем смартфон в пластиковом корпусе.

Однако он все же назвал случаи, в которых вероятность удара молнией в телефон повышается. По его словам, риск увеличится, если человек будет находиться рядом с большим металлическим объектом или уровень активности его смартфона резко повысится за короткое время. «Одновременно будет кто-то звонить, в нескольких чатах и мессенджерах "посыпятся" оповещения, какая-нибудь программа поддержки здоровья или учета тренировочных нагрузок оповестит о достижении очередного результата или необходимости начала какого-нибудь действия», — объяснил Назаренко. Поэтому он посоветовал оказавшемуся во время грозы на улице человеку либо отключить интернет на телефоне, либо ограничить активность интернет-служб.

В заключение Назаренко отметил, что, если человек сильно нервничает во время грозы, телефон все же лучше выключить. Также, по его словам, если гроза приближается, лучше отключить гаджет от зарядного устройства, так как в электрической сети могут возникнуть скачки напряжения.

До этого врач Павел Воробьев рассказал россиянам о правилах первой помощи при солнечном ударе. В качестве первой помощи он рекомендует принять лежачее положение, а затем выпить стакан холодной воды и протереть ею тело, чтобы охладиться.