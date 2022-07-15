Суд приговорил к четырем годам бывшего главу «Открытой России»

Краснодарский суд дал четыре года колонии экс-директору «Открытой России» Пивоварова

Краснодарский суд приговорил бывшего директора «Открытой России» (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Андрея Пивоварова к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС

Подсудимый признан виновным в осуществлении деятельности нежелательной организации. Ему запрещено заниматься общественно-политической деятельностью с использованием интернета на протяжении восьми лет.

Адвокат осужденного Сергей Бадамшин заявил «Интерфаксу» о намерении обжаловать обвинительный приговор.

Прокурор в ходе прений просил назначить Пивоварову пять лет колонии.

Экс-глава организации не признает свою вину, настаивая на политической подоплеке дела.

Расследованием дела занимался Следственный комитет России, который 28 октября 2021 года объявил о его завершении. По данным ведомства, Пивоваров регулярно размещал в открытом доступе агитационные сведения в поддержку движения и неоднократно привлекался к ответственности за участие в деятельности «Открытой России». В июле 2021 года он пытался выехать из страны, но был задержан.

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность организаций, связанных с Ходорковским. 27 мая движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации. По словам Пивоварова, такое решение было принято с целью защитить участников организации от уголовного преследования.