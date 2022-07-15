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Белоруссия назвала сообщения о своем дефолте провокацией

Минфин Белоруссии назвала сообщения о своем дефолте провокацией Moody's

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Минфин Белоруссии назвал провокацией решение международного рейтингового агентства Moody's объявить о дефолте по еврооблигациям Belarus-2027. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

По мнению белорусских чиновников, истинной целью агентства является создание искусственного волнения вокруг белорусских ценных бумаг, а в действиях аналитиков присутствуют «предвзятость, четкое и предсказуемое следование агентства генеральной линии по обыгрыванию дефолта». В министерстве напомнили, что отношения с Moody's расторгнуты еще в 2018 году.

В отсутствии выплат Минфин обвинили западные расчетно-клиринговые системы, заблокировавшие переводы в адрес владельцев евробондов. При этом, подчеркнули в ведомстве, рейтинговые агентства полностью игнорируют эти обстоятельства и перед вынесением своих оценок даже не запрашивают комментарий.

В Минске пообещали, что республика примет все меры, чтобы владельцы белорусских еврооблигаций получили свои выплаты на альтернативной основе, несмотря на все давления. Вместе с тем чиновники признают, что постоянно меняющийся характер внешнеполитического давления усложняет поиск долгосрочного решения проблем.

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Ранее правительство Белоруссии указывало, что исполнение долговых обязательств предполагается проводить в белорусских рублях на специально для этого открываемые счета в Беларусбанке.

В своем объявлении о дефолте Белоруссии Moody's указало, что держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты, а такая ситуация по определению является дефолтом. Ранее 28 июня Moody's объявило, что дефолт по внешним долговым обязательствам допустила Россия. Речь шла о евробондах с погашением в 2026 и 2036 годах.

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Платон Щукин
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