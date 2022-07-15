Аналог самого дорогого в мире препарата пообещали продавать в разы ниже в России

Мантуров заявил, что аналог препарата для лечения СМА будет стоить в разы ниже «Золгенсмы»

Стоимость аналога препарата против спинальной мышечной атрофии (СМА) в России будет в разы ниже швейцарского лекарства «Золгенсма», которое сейчас является самым дорогим в мире. Такое обещание дал глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет «Интерфакс».

Он напомнил, что аналог уже есть у отечественной компании «Биокад». «Стоимость одной дозы на сегодняшний день импортного — 2 миллиона долларов. Естественно, российский по завершении клинических испытаний будет в разы дешевле, как это произошло по другим нозологиям, например по сердечно-сосудистым», — сказал глава Минпромторга.

Мантуров в ходе выступления на заседании Госдумы отметил, что 43 процента объема государственных закупок лекарств для лечения орфанных заболеваний и 88 процентов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) приходится на российские препараты.

По словам главы Минпромторга, в России продолжат развивать программу не только импортозамещения, но и импортоопережения.

7 июля в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) объявили, что самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», который применяется для СМА, официально появился в России. Согласно данным системы «Честный знак», в гражданский оборот поступили первые упаковки «Золгенсма» — они получили маркировку.

«Золгенсма» является одним из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при СМА. Препарат выпускает швейцарская компания Novartis. Минздрав России зарегистрировал в стране самое дорогое в мире лекарство в конце 2021 года.