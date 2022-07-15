Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Аналог самого дорогого в мире препарата пообещали продавать в разы ниже в России

Мантуров заявил, что аналог препарата для лечения СМА будет стоить в разы ниже «Золгенсмы»

Фото: Shutterstock

Стоимость аналога препарата против спинальной мышечной атрофии (СМА) в России будет в разы ниже швейцарского лекарства «Золгенсма», которое сейчас является самым дорогим в мире. Такое обещание дал глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет «Интерфакс».

Он напомнил, что аналог уже есть у отечественной компании «Биокад». «Стоимость одной дозы на сегодняшний день импортного — 2 миллиона долларов. Естественно, российский по завершении клинических испытаний будет в разы дешевле, как это произошло по другим нозологиям, например по сердечно-сосудистым», — сказал глава Минпромторга.

Мантуров в ходе выступления на заседании Госдумы отметил, что 43 процента объема государственных закупок лекарств для лечения орфанных заболеваний и 88 процентов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) приходится на российские препараты.

Материалы по теме:
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?» История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
12 августа 2021
Зависимые. Почему пациенты с мышечной атрофией лишены жизненно необходимых препаратов
Зависимые.Почему пациенты с мышечной атрофией лишены жизненно необходимых препаратов
31 августа 2021

По словам главы Минпромторга, в России продолжат развивать программу не только импортозамещения, но и импортоопережения.

7 июля в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) объявили, что самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», который применяется для СМА, официально появился в России. Согласно данным системы «Честный знак», в гражданский оборот поступили первые упаковки «Золгенсма» — они получили маркировку.

«Золгенсма» является одним из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при СМА. Препарат выпускает швейцарская компания Novartis. Минздрав России зарегистрировал в стране самое дорогое в мире лекарство в конце 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Италии заявил о поданной на блюде для Путина голове Драги
Обвиняемого в многомиллиардной афере москвича экстрадировали из Черногории
В ДНР сообщили о смерти британского наемника в плену
РФС отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию на отстранение россиян
Избиение россиянина из-за длины волос попало на видео
Госдума утвердила Дениса Мантурова на должность вице-премьера России
Троих россиян осудят за похищение и убийство предпринимателя
Польша решила купить у США списанные танки Abrams
«Массовое побоище» во дворе подмосковного ЖК попало на видео
В России анонсировали новые ответные санкции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.