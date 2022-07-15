Россияне резко увеличили потребление водки

Союз защиты прав потребителей сообщил о росте продаж водки в России на 10,6 процента

В июне 2022 года уровень продаж водки вырос на 10,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,05 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей сообщает «Интерфакс».

Всего в первом полугодии продано 36,7 миллиона декалитров водки, что на 7,5 процента больше, чем в 2021 году. Таким образом, скорость роста потребления водки продолжает увеличиваться.

Усиление продаж фиксируется по большинству позиций рынка. Лучше всего дела идут у алкоголя крепостью до 9 градусов. Его реализация выросла в 1,8 раза за полугодие (7,04 миллиона декалитров) и в 1,6 раза в июне (1,2 миллиона декалитров).

Потребление коньяка в июне увеличилось на 8,9 процента, до 0,92 миллиона декалитров, а за шесть месяцев — на 3,5 процента, до 5,8 миллиона декалитров. Шампанского и игристых вин россияне в июне приобрели 1,4 миллиона декалитров — на 10,1 процента больше, чем годом ранее, а за полгода — на 6,3 процента больше (8,1 миллиона декалитров).

Продажа тихих вин показала умеренный рост — плюс 1 процент в июне (4,5 миллиона декалитров) и плюс 1,6 процента за полгода (25,7 миллиона декалитров). В общей сложности в июне продано 17,2 миллиона декалитров алкогольной продукции без учета пива и напитков на основе пива, сидра, пуаре и медовухи. Рост в годовом выражении составил 5,8 процента. В первом полугодии показатель составил 103,3 миллиона декалитров, плюс 3,9 процента.

Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что рост цен в магазинах затронул алкоголь гораздо меньше, чем другие товары. Если о существенном росте цен на хлеб, растительное масло, рыбы и морепродуктов, яиц и плодоовощной продукции говорит каждый третий или каждый четвертый, то повышение цен на спиртное заметил только каждый десятый.