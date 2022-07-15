Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Татарстане пройдет «Праздник родника»

В Лаишевском районе Республики Татарстан 16 июля пройдет «Праздник родника»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Лаишевском районе Республики Татарстан пройдет «Праздник родника». Об этом сообщает «Татар-информ».

Мероприятие состоится 16 июля. Гости праздника ждут спортивные турниры по бадминтону и волейболу, велопробег, игры и концертный марафон. В нем примут участие фольклорные и спортивные коллективы Лаишевского района, а также приглашенные музыканты из Казани — ансамбли «Верес» и «Варвара». Вечером в рамках мероприятия пройдет дискотека с диджеями Айдаром 7even и Dj Ram. Праздник завершит шоу водных фонариков на пруду и салют.

«Праздник родника» проводится в Татарстане уже в 14-й раз.

Ранее сообщалось, что в селе Крылово Пермского края прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк». Участниками праздника стали не только жители региона, но и туристы из Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало цель удара по Виннице
Минобороны заявило об уничтожении представителей поставщиков оружия ВСУ
Кремль отреагировал на кадровые перестановки в руководстве стран Европы
Бывший футболист «Спартака» умер в 29 лет
Путин проведет совещание с Совбезом
Кремль ответил на вопрос о повторной вакцинации Путина от коронавируса
Подростки рассказали об «адских» условиях содержания в российской психбольнице
Врач назвала важную причину пить томатный сок в самолете
Бывший премьер Эстонии назвала Россию единственным врагом
Военкор объяснил массовое отступление ВСУ из Северска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.