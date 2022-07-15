В Татарстане пройдет «Праздник родника»

В Лаишевском районе Республики Татарстан 16 июля пройдет «Праздник родника»

В Лаишевском районе Республики Татарстан пройдет «Праздник родника». Об этом сообщает «Татар-информ».

Мероприятие состоится 16 июля. Гости праздника ждут спортивные турниры по бадминтону и волейболу, велопробег, игры и концертный марафон. В нем примут участие фольклорные и спортивные коллективы Лаишевского района, а также приглашенные музыканты из Казани — ансамбли «Верес» и «Варвара». Вечером в рамках мероприятия пройдет дискотека с диджеями Айдаром 7even и Dj Ram. Праздник завершит шоу водных фонариков на пруду и салют.

«Праздник родника» проводится в Татарстане уже в 14-й раз.

Ранее сообщалось, что в селе Крылово Пермского края прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк». Участниками праздника стали не только жители региона, но и туристы из Москвы.