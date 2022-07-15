Росгвардейцы нашли в ЛНР свидетельства массового дезертирства десантников ВСУ

Росгвардия нашла в ЛНР доказательства массового дезертирства украинских десантников

Росгвардейцы обнаружили в Луганской народной республике (ЛНР) документы, подтверждающие массовое дезертирство в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, российские силовики нашли рапорты командира 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 (79 ОДШБР), свидетельствующие о том, что с апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов самовольно «покинули передний край обороны».

«Украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью. В том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам», — отметил Грибакин.

14 июля стало известно, что бойцы Росгвардии нашли оружейную мастерскую в Запорожской области.