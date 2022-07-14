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Бойцы Росгвардии нашли оружейную мастерскую в Запорожской области

Бойцы Росгвардии нашли замаскированную оружейную мастерскую в Запорожской области

Фото: Росгвардия

Бойцы Росгвардии нашли замаскированную оружейную мастерскую в Запорожской области — она находилась в доме действующего военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, мастерская предназначалась для переделки оружия и изготовления боеприпасов. Бойцы спецназа Росгвардии изъяли два ручных противотанковых гранатомета, две противотанковые управляемые ракеты, снаряды различного калибра, охотничьи ружья, 23 гранаты, более 12,5 тысячи патронов стрелкового оружия, 5 килограммов пороха и военное обмундирование ВСУ.

Фото: Росгвардия

Ранее сообщалось, что на территории Луганской народной республики (ЛНР) росгвардейцы ликвидировали личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минометчики спецназа выполнили шесть огневых задач: вывели из строя четыре группы пехоты ВСУ, в каждой из которых было по десять человек, и уничтожили две боевые машины.

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Владимир Шарапов
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