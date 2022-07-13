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Росгвардейцы ликвидировали пехоту и боевую технику ВСУ

В ЛНР минометчики Росгвардии ликвидировали четыре пехотных группы и боевую технику ВСУ

Фото: Telegram-канал «Росгвардия»

На территории Луганской народной республики (ЛНР) росгвардейцы ликвидировали личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 13 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, минометчики спецназа выполнили шесть огневых задач: вывели из строя четыре группы пехоты ВСУ, в каждой из которых было по десять националистов, и уничтожили две боевые машины.

О результатах операции стало известно из доклада артиллерийского корректировщика Росгвардии.

Ранее стало известно, что бойцы Росгвардии обнаружили и уничтожили 289 мин и артиллерийских снарядов в Запорожской и Херсонской областях.

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Екатерина Власова
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