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Россиянам объяснили влияние укрепления рубля на стоимость туров за рубеж

АТОР: укрепление рубля увеличивает спрос на туры за рубеж, что повышает цены на билеты

Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости

Из-за дефицита авиаперевозок укрепление рубля в текущих условиях ведет к росту стоимости туров за рубеж. Влияние курса валют на цены путевок объяснили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что падение курса доллара и евро увеличивает спрос на зарубежные путешествия, так как заграничные поездки должны становиться для россиян более привлекательными по цене. Особенно, как считают в «Интуристе», это касается Турции, которая несколько лет назад начала номинировать свои туры в евро, как и страны Европы. Тем не менее, ситуация меняется из-за дефицита авиаперевозки, а также внутренних курсов туркомпаний, которые отличаются от российского биржевого.

«Оплата туров производится в местной валюте страны по внутреннему курсу компании, который далеко не всегда совпадает с российским биржевым курсом. То же касается и авиабилетов за рубеж — курс рубль-евро платформы BSP, по которому оформляются авиабилеты, может существенно отличаться от российского биржевого. Он ситуативный и каждый день разный», — напомнили в АТОР.

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Существенным ограничителем для российского рынка специалисты считают острый дефицит провозных мощностей. В условиях превышения спроса над предложением авиакомпании вынуждены повышать тарифы, что и ведет к подорожанию тура в целом. «То есть крепкий рубль в текущих обстоятельствах ничем не может помочь российским туристам — средний чек на авиаперевозку неуклонно растет. А вместе с ним и цены на турпакеты», — считают в АТОР.

Ранее в июле российских туристов предупредили о заметном повышении цен на перелеты за границу. Средний чек на авиабилет летом 2022 года вырос в среднем на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — с 29 до 39,9 тысячи рублей (расчеты сделаны на одного человека в эконом-классе).

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Дарья Рыбак
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