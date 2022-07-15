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Оценены риски крепкого рубля для Армении, Киргизии и Казахстана

ЕАБР: национальные валюты стран ЕАЭС ослабли к рублю на 14-40 процентов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Укрепление рубля к доллару в апреле-июне негативно сказалось на национальных валютах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), такая тенденция имеет «ощутимые и неоднозначные последствия» для экономик Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, говорится в обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

По оценкам экспертов, тенге с начала года ослаб к рублю более чем на 30 процентов, белорусский рубль — почти на 40 процентов, армянский драм — на 20 процентов, а киргизский сом — на 14 процентов. Эксперты видят риски из-за крепкого рубля.

Курс доллара от TradingView

Российский экспорт в страны ЕАЭС и другие государства Центральной Азии будет менее конкурентоспособным, рассказал РБК научный сотрудник Института исследований иностранной политики (FPRI, Филадельфия) Максимилиан Хесс.

Укрепление рубля стоит российскому бюджету многомиллиардных потерь, сказал ранее глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, укрепление курса российской валюты на один рубль обходится бюджету в сумму от 130 до 200 миллиардов рублей.

Мировая история санкций


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Платон Щукин
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