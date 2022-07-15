Россияне стали фигурантами дела из-за совершенного в школьные годы убийства

Красноярцы 35 и 37 лет стали фигурантами дела об убийстве в школьные годы

В Красноярском крае возобновлено расследование уголовного дела 20-летней давности (2002 года) об исчезновении 11-летнего мальчика. Фигурантами стали россияне 37 и 35 лет. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 7 декабря 2001 года 16-летний подросток находился в доме по улице Полярной города Лесосибирска совместно со своими тремя друзьями, которым на тот момент было 16, 14 и 11 лет. Школьники игрались с гладкоствольным ружьем 16 калибра, которое принадлежало отцу 14-летнего мальчика. В ходе игры 16-летний подросток зарядил ружье патроном, не подозревая о том, что он снаряжен пороховым зарядом и пулей, и произвел выстрел в 11-летнего мальчика.

Ребенок погиб на месте, после чего виновник убийства и его 14-летний друг вывезли и спрятали тело случайной жертвы в лесу.

Несмотря на комплекс проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, установить местонахождение ребенка не представилось возможным.

В 2022 году в рамках работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет были установлены новые

обстоятельства и личность подозреваемого, им оказался 37-летний житель города Лесосибирска, которому на момент совершения преступления было 16 лет. Мужчину допросили, и он показал на месте, как совершил преступление. Также был установлен 35-летний местный житель, который на момент совершения преступления был в 14-летнем возрасте и, будучи свидетелем произошедшего преступления, оказывал подозреваемому содействие в сокрытии тела.

5 июля сообщалось, что следователи СКР раскрыли жестокое убийство в Новосибирске спустя 34 года.