Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве посетитель ТЦ выпал с четвертого этажа и умер

В Москве посетитель ТРЦ «Калейдоскоп» выпал из окна четвертого этажа и умер

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Москве посетитель торгового-развлекательного центра (ТРЦ) «Калейдоскоп» выпал из окна четвертого этажа и умер. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Как сообщается, это произошло на улице Сходненской. 34-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Мотив поступка неизвестен. На месте работают полицейские.

Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга, в районе улицы Мичурина, из окна на восьмом этаже жилого дома выпал мужчина. После того как пострадавший оказался на земле, он самостоятельно встал и ушел. При этом очевидцы все все равно решили вызвать ему скорую помощь. Россиянина госпитализировали, о его состоянии не сообщается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало цель удара по Виннице
На Канье Уэста вновь подали в суд и потребовали более семи миллионов долларов
Российского подростка отправили на лечение за подготовку теракта в школе
Британский наемник умер в плену в ДНР
Под брендами «Чайка» и «Волга-21» в России задумали продавать мачете и трусы
Россияне массово устремились в две зарубежные страны летом
Режиссер «Гремлинов» обвинил создателей Малыша Йоды в «бессовестной краже» Гизмо
Эротические танцы на шесте у Парка Горького в центре Москвы возмутили россиян
Стало известно о готовящейся отставке Рогозина
В Госдуме началось внеочередное пленарное заседание
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.