В Москве посетитель ТЦ выпал с четвертого этажа и умер

В Москве посетитель ТРЦ «Калейдоскоп» выпал из окна четвертого этажа и умер

В Москве посетитель торгового-развлекательного центра (ТРЦ) «Калейдоскоп» выпал из окна четвертого этажа и умер. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Как сообщается, это произошло на улице Сходненской. 34-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Мотив поступка неизвестен. На месте работают полицейские.

Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга, в районе улицы Мичурина, из окна на восьмом этаже жилого дома выпал мужчина. После того как пострадавший оказался на земле, он самостоятельно встал и ушел. При этом очевидцы все все равно решили вызвать ему скорую помощь. Россиянина госпитализировали, о его состоянии не сообщается.