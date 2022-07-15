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Предложен способ предсказать цунами по возмущениям в ионосфере

В Университете Нагоя в Японии предложили предсказывать цунами по радиопомехам

Фото: NOAA / CIRA / Reuters

Ученые Университета Нагоя в Японии предложили отслеживать ионосферные возмущения для быстрого предсказания цунами. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth, Planets and Space.

Специалисты проанализировали данные спутников и радаров о состоянии радиосигналов после извержении вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в 2022 году, которое вызвало цунами. Известно, что цунами деформирует нижние слои атмосферы, порождая звуковые и гравитационные волны, которые, в свою очередь, вызывают возмущение ионосферы. Поскольку через ионосферу проходят радиоволны, стихийные бедствия способны вызывать помехи в радиосигналах и приводить к ошибкам в GPS-навигации.

Исследователи выяснили, что извержение вулкана у островов Тонга вызвало волны атмосферного давления, которые распространились до Австралии и Японии. Эти волны колебали нижнюю часть ионосферы, что генерировало электрическое поле, которое затем с высокой скоростью передавалось в верхнюю ионосферу. Ученые обнаружили, что изменения в поле происходят задолго до прибытия цунами.

Электромагнитная волна вдоль силовых линий магнитного поля двигалась со скоростью 1000 километров в секунду, что намного быстрее, чем волна давления воздуха, которая двигалась со скоростью звука (315 метров в секунду). Таким образом, ионосферное возмущение регистрировалось за три часа до волны атмосферного давления.

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Александр Еникеев
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