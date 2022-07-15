На Кубани бывшую начальницу налоговой инспекции осудили на десять лет за взятку

В Туапсе экс-начальницу налоговой инспекции осудили на 10 лет за взятку в 4,5 млн рублей

На Кубани бывшую начальницу межрайонной налоговой инспекции города Туапсе Елену Семеняк осудили на десять лет колонии за получение особо крупной взятки от предпринимателя. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Также экс-начальницу оштрафовали на 90 миллионов рублей и лишили права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

По данным ведомства, в 2013 году Семеняк начала требовать 4,5 миллиона рублей от директора одной из строительных фирм. За вознаграждение она обещала вернуть коммерсанту НДС в размере более девяти миллионов рублей.

Чтобы скрыть преступление, экс-глава налоговой попросила мужчину заключить договор аренды коттеджа между его фирмой и родственницей фигурантки. Владелец компании согласился и перечислил деньги на счет матери Семеняк. В результате ему возместили суммы НДС за третий квартал 2013 года.

Преступление выявили сотрудники ФСБ.

17 марта сообщалось, что в Саратове бывшего налогового инспектора отправили в колонию за получение взяток от четырех россиян.