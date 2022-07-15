На Кубани бывшую начальницу налоговой инспекции осудили на десять лет за взятку
На Кубани бывшую начальницу межрайонной налоговой инспекции города Туапсе Елену Семеняк осудили на десять лет колонии за получение особо крупной взятки от предпринимателя. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю Анна Пушкина.
Также экс-начальницу оштрафовали на 90 миллионов рублей и лишили права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.
По данным ведомства, в 2013 году Семеняк начала требовать 4,5 миллиона рублей от директора одной из строительных фирм. За вознаграждение она обещала вернуть коммерсанту НДС в размере более девяти миллионов рублей.
Чтобы скрыть преступление, экс-глава налоговой попросила мужчину заключить договор аренды коттеджа между его фирмой и родственницей фигурантки. Владелец компании согласился и перечислил деньги на счет матери Семеняк. В результате ему возместили суммы НДС за третий квартал 2013 года.
Преступление выявили сотрудники ФСБ.
17 марта сообщалось, что в Саратове бывшего налогового инспектора отправили в колонию за получение взяток от четырех россиян.