Бывшего сотрудника налоговой инспекции осудили за взятки от четырех россиян

В Саратове бывшего налогового инспектора отправили в колонию за получение взяток

В Саратове бывшего сотрудника налоговой инспекции приговорили к четырем годам колонии по делу о коррупции. Об этом в четверг, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Суд признал его виновным в совершении четырех эпизодов преступления по статье 290 («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере») УК РФ. Помимо реального срока, мужчине назначили штраф в размере 250 тысяч рублей, а также в течение трех лет запретили занимать должности в налоговых органах.

По данным следствия, с июля 2020 года по 19 февраля 2021 года он получил несколько взяток в общей сумме 40 тысяч рублей от одного из налогоплательщиков за перевод его с одной системы налогообложения на другую ради снижения размера налога. С января по март 2020 года инспектор получил от другого знакомого взятку частями в размере 27 тысяч рублей за покровительство, уклонение от налогового контроля и переход с одной системы налогообложения на другую.

Также с ноября 2019 по январь 2021 года подсудимый получил 89 тысяч рублей от третьего взяткодателя за переход на патентную систему налогообложения. Помимо этого, с мая 2020 года по декабрь 2020 года он принял от четвертого знакомого вознаграждение в размере 33 тысяч рублей за помощь в оформлении и подготовке документов для получения патента.

О преступлении стало известно за счет совместной работы сотрудников ФСБ, ОЭБ и МВД.