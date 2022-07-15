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ФСБ задержала российского полицейского за взятку в три миллиона рублей

«Ъ»: в Краснодаре ФСБ задержала с поличным сотрудника МВД за взятку в три миллиона рублей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Краснодаре ФСБ задержала полицейского за получение взятки в три миллиона рублей. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным ведомства, сотрудник МВД получил деньги за обещание освободить фигуранта дела от уголовной ответственности. Страж порядка был пойман с поличным сразу после передачи крупной суммы.

«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления», — цитирует спецслужбу издание.

12 июля сообщалось, что в Симферополе суд дал семь лет экс-полицейскому за взятку в три миллиона рублей за помощь по делу.

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Елизавета Новикова
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