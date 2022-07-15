Мошенница из Австралии стала пресс-секретарем иностранных наемников на Украине

Daily Mail: пресс-секретарем наемников на Украине стала мошенница из Австралии

Новым пресс-секретарем иностранных наемников на Украине стала разыскиваемая мошенница из Австралии Эмесе Файк, выяснили журналисты издания Daily Mail Australia. По данным газеты, ранее женщину неоднократно обвиняли в мошенничестве, а именно в отправке поддельных квитанций об оплате.

Файк с позывным «сойка-пересмешница» была назначена на должность директора по связям с общественностью для иностранцев, которые прибыли на Украину для участия в боевых действиях, 1 июля. В этот же день она выступила на пресс-конференции в Харькове, позднее появилась на фото иностранного легиона в военной форме и со штурмовой винтовкой в руках. При этом девушка ни разу не упомянула о своем прошлом.

В ходе расследования журналисты выяснили, что Файк присоединилась к одному из подразделений наемников еще в апреле, при этом в документах она указала свое настоящее имя и адрес в Лиссабоне, вместо португальского региона Мадейра, где проживала до отъезда на Украину. По словам одного из членов ее подразделения, ранее, рассказывала Файк, она якобы жила в пентхаусе в Португалии, работала в компании Apple и с ООН, получая в месяц около десяти тысяч евро.

В прошлом Файк неоднократно обвиняли в отправке скриншотов поддельных квитанций об оплате. В частности, она передала ложную информацию о банковских переводах продюсеру австралийского реалити-шоу The Block, в котором принимала участие. Речь идет о сумме более четырех миллионов долларов. Когда стало известно, что деньги не дошли до адресата, девушка обвинила во всем своего адвоката и сбежала в Европу. Позже она оказалась на Мадейре с новым именем Абигель Фукс.

Сама Файк отказалась давать комментарии изданию.